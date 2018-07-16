Путин предложил Трампу обсудить болевые точки

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу обсудить все болевые точки. Об этом он заявил в Хельсинки, открывая встречу, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что неоднократно общался с Трампом по телефону и пересекался на различных международных мероприятиях. «Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много», — добавил Путин. Как отмечается, он первым начал общение, но в присутствии журналистов сказал всего несколько фраз.
Трамп в свою очередь отметил, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем». «Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдем на них ответы», — приводит его слова РИА Новости.
Агентство отмечает, что открытую часть переговоров, которая продлилась немногим более пяти минут, лидеры стран завершили рукопожатием. Его инициатором был Трамп.
Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым. Трамп приехал на 20 минут позже.
Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов, они проводят ее в Готическом зале президентского дворца. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.