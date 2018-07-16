Путин предложил Трампу обсудить болевые точки

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу обсудить все болевые точки. Об этом он заявил в Хельсинки, открывая встречу, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что неоднократно общался с Трампом по телефону и пересекался на различных международных мероприятиях. «Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много», — добавил Путин. Как отмечается, он первым начал общение, но в присутствии журналистов сказал всего несколько фраз.

Трамп в свою очередь отметил, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем». «Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдем на них ответы», — приводит его слова РИА Новости.

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Агентство отмечает, что открытую часть переговоров, которая продлилась немногим более пяти минут, лидеры стран завершили рукопожатием. Его инициатором был Трамп.

Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым. Трамп приехал на 20 минут позже.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов, они проводят ее в Готическом зале президентского дворца. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

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