Путин опоздал на встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин опаздывает к началу переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые должны состояться в Президентском дворце в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Об этом сообщает РБК.

Прибытие Путина в дворец было запланировано на 13:00 по местному времени. Российский лидер уже прилетел в Финляндию, однако его самолет приземлился на полчаса позже, чем планировалось, уточняет издание.

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Ранее сообщалось, что на переговоры президентов отвели 3 часа 15 минут. Согласно протоколу, двусторонние переговоры глав государств должны начаться в 13:15 по местному времени (совпадает с московским) в готическом зале дворца. Среди заявленных тем — вопросы сирийского урегулирования, ситуация на востоке Украины. По итогам встречи лидеры стран дадут совместную пресс-конференцию.

Саммит в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

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