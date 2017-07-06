На первую встречу Путина и Трампа отвели около часа

В графике российского президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» на его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом отведено около часа. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 6 июля.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 по Москве 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, сказал агентству источник в российской делегации.

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Впервые Путин и Трамп встретятся утром в тот же день, когда лидеры «двадцатки» соберутся в одном из залов после приветствия хозяйки саммита, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее в четверг Меркель заявила журналистам, что не собирается выступать посредником между Путиным и Трампом на встрече во время G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Москва заявляла о возможности переговоров между Путиным и Трампом на полях «Большой двадцатки» в течение нескольких месяцев. Обе стороны подтвердили встречу в конце июня. По данным Кремля, президенты могут обсудить двусторонние отношения, сирийский конфликт и ситуацию на юго-востоке Украины. В Белом доме акцентировали внимание на сирийской проблематике.