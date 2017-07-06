Кремль посетовал на взаимное недопонимание с Вашингтоном

У Кремля нет четкого понимания, как администрация США намерена выстраивать отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

«Это такая взаимность, я бы сказал, о которой можно в данном случае только сожалеть», — сказал Песков, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что в Вашингтоне пока не понимают планов России в отношении Соединенных Штатов.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что первая встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа поможет обеим сторонам определить истинные намерения друг друга.

По дороге в Германию на саммит «Большой двадцатки» Рекс Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне пока затрудняются сказать, каковы намерения России в отношении США, сообщает «Интерфакс».

Встреча президентов России и США запланирована на первый день саммита — 7 июля. Формат переговоров пока не определен, однако, по словам Пескова, речи о так называемой встрече на ногах не идет. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии.