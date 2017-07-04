В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 7 июля — в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости во вторник, 4 июля.

«Согласована, 7-го [июля]», — сказал представитель Кремля журналистам. В каком формате пройдут переговоры, пока не уточняется.

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3 июля Ушаков сообщил, что среди возможных тем, которые обсудят лидеры двух стран, — кризис на Украине, сирийское урегулирование, проблема контроля над вооружениями.

В конце прошлого месяца Ушаков подтвердил, что договоренность о встрече президентов России и США на полях саммита достигнута, однако формат переговоров необходимо согласовать по дипломатическим каналам.

В рамках саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля, у российского лидера запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в графике Путина значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Меркель, а также премьер-министром Австралии и председателем Еврокомиссии.