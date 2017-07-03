Путин обсудил с Меркель меню торжественного ужина на G20

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 июня, обсудили меню торжественного ужина на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «Интерфакс» в понедельник, 3 июля.

Представитель Кремля не уточнил, какие именно блюда обсуждали Путин и Меркель, хозяйка предстоящего саммита.

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Телефонный разговор 30 июня состоялся по инициативе немецкой стороны. Помимо G20, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, а также вопросы, связанные с Парижским соглашением об изменении климата.

В рамках саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля, у российского лидера запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами США, Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в графике Путина значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Меркель, а также премьер-министром Австралии и председателем Еврокомиссии.

Формат встречи с Путина с Трампом в настоящий момент согласовывается по дипломатическим каналам, сообщали в Кремле. Среди возможных тем, которые обсудят лидеры двух стран, — кризис на Украине, сирийское урегулирование, проблема контроля над вооружениями.