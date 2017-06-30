В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону саммит G20, который пройдет в Гамбурге в начале следующего месяца. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 30 июня.

«Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Ранее в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль согласует с американской стороной формат встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге.

29 июня Ушаков рассказал, что в рамках «Большой двадцатки» российский лидер проведет полномасштабные встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге.