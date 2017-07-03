Путин проведет переговоры с Макроном и Меркель в рамках G20

Российский президент Владимир Путин проведет трехстороннюю встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 3 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча Путина, Макрона и Меркель пройдет в формате рабочего завтрака во второй день форума, 8 июля, уточнил представитель Кремля. «Будут обсуждаться, естественно, проблемы "двадцатки" и актуальные проблемы международной повестки дня. Акцент планируется сделать на урегулировании вокруг Украины», — сказал он.

Материалы по теме Версальские смотрины Переговоры Путина и Макрона вышли за рамки культурного визита Встречная тема Чего ждать от знакомства Путина с Трампом

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства значится серия двусторонних контактов. Вместе с тем там затруднились ответить на вопрос о том, достигнута ли договоренность о переговорах Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

В конце июня Ушаков заявлял, что Москва согласовала три полномасштабные встречи президента на полях G20: с Макроном, южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

26 июня Эммануэль Макрон по итогам переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что лидеры «нормандской четверки» — России, Франции, ФРГ и Украины — могут встретиться в конце июня — начале июля. Песков тогда отмечал, что речь пока идет о телефонных переговорах.

