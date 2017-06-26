Стремление Макрона ускорить минский процесс объяснили его личными амбициями

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести в ближайшее время переговоры «нормандской четверки», с которым он выступил по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко, говорит о его желании проявить силу и характер. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник, 26 июня.

По его словам, Макрон пытается проводить личный внешнеполитический курс и не желает быть в тени канцлера ФРГ Ангелы Меркель или какого-то другого европейского лидера. «Он ведет собственную политическую линию, поэтому проявляет инициативу. Макрон понимает, что к ситуации на Украине, к решению в Минске приковано большое внимание. И старается стать самостоятельным влиятельным политиком», — сказал Цеков.

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Российский сенатор считает, что этот шаг следует оценивать позитивно. «Любые встречи, когда есть возможность озвучить позицию договаривающихся сторон, — позитивны. В данном случае у Франции, безусловно, намечается изменение отношения к минскому процессу», — добавил парламентарий.

Ранее в понедельник Макрон заявил о том, что лидеры России, Франции, ФРГ и Украины могут встретиться в конце июня — начале июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле обсуждается возможность проведения телефонного разговора в формате «нормандской четверки».

20 мая Порошенко сообщил, что Киев не видит альтернативы минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении.

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил президентские полномочия по итогам второго тура выборов, прошедших во Франции 7 мая.

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре прошлого года в Берлине. До этого переговоры в подобном формате проходили в октябре 2015-го в Париже.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.