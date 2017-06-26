Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, передает телеканал «112 Украина».

«После нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня есть гораздо больше оптимизма. Мне очень импонирует подход, ориентированный на результат: конкретный, практичный, без лишних разговоров. Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формула Макрона"», — заявил Порошенко.

Он выразил уверенность, что политики смогут предъявить обществу план мирного урегулирования и «деоккупации» востока Украины.

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В свою очередь, Макрон подчеркнул, что Франция остается приверженной минским договоренностям. Он выразил надежду, что новая встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Франции, Германии и Украины могут провести телефонный разговор в ближайшее время. «Такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.