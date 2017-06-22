Порошенко назвал сроки нового разговора лидеров «нормандской четверки»

Телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) состоится в ближайшее время. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил украинский президент Петр Порошенко журналистам в Брюсселе, передает

РИА Новости.

«Мы готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров в "нормандском формате" на следующей неделе», — пояснил глава государства.

Как сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, разговор запланирован на 26 июня. До этого должна состояться встреча президента Украины с французским лидером Эммануэлем Макроном, говорится в записи.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в настоящее время «обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате».

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20 мая Порошенко заявил, что Киев не видит альтернативы минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении.

В середине апреля президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе и подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования.

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре прошлого года на саммите «нормандской четверки» в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в октябре 2015-го в Париже.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го в Минске лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.