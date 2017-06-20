СМИ получили подтверждение намерений Киева ввести военное положение в Донбассе

Президент Украины может вводить военное положение в Донбассе и использовать Вооруженные силы страны (ВСУ) «для восстановления территориальной целостности страны». Такие положения содержатся в концепции законопроекта, который должен изменить правовой статус силовой операции Киева в регионе. Текст документа опубликовало во вторник, 20 июня, «Громадське».

Помимо этого в тексте содержатся предложения распространить на Донбасс режим временной оккупированной территории, создать оперативный штаб, который будет управлять военно-гражданскими администрациями подконтрольных Киеву территорий региона и подчиняться президенту страны.

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О том, что в Киеве по поручению Порошенко разрабатывается законопроект, позволяющий вводить военное положение, сообщалось днем ранее.

14 июня стало известно о внесении на рассмотрение украинского парламента законопроекта о завершении АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). О возможной отмене режима АТО в Донбассе днем ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.