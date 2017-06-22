Песков рассказал о телефонных переговорах «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решения о сроках проведения телефонных переговоров лидеров стран «нормандской четверки» пока не принято. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 22 июня.

«Обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг украинский президент Петр Порошенко заявил, что беседа состоится в ближайшее время. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко назвал конкретную дату — 26 июня.

21 мая помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, не планируется. Речь пока идет только о телефонном разговоре. «Его дата не определена, сейчас этот вопрос в проработке, но, очевидно, [он] будет до конца июня», — цитирует Ушакова ТАСС.

20 мая перед двусторонними переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель украинский лидер заявил, что власти страны не видят альтернативы минским соглашениям.