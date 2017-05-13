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«Киев прислушивается только к траншам»

Изменит ли украинское руководство отношение к России в угоду Трампу

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Давайте строить мир», — так президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров с главами МИД России и Украины. В Кремле миролюбивый призыв республиканца оставили без комментариев. Москва и так неоднократно говорила, что не является стороной украинского конфликта. «Лента.ру» спросила у российских политиков, может ли Вашингтон побудить украинское руководство пойти на сближение с Россией и что для этого нужно.

10 мая американский лидер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позднее в тот же день он принял главу МИД Украины Павла Климкина. Пока в сети обсуждали позу украинского политика в Овальном кабинете, Трамп опубликовал фото со встреч в Twitter. Свой пост он сопроводил хештегом «Давайте строить мир!» (LetsMakePeace!).

Днем ранее украинский президент Петр Порошенко, радуясь предоставлению украинцам безвизового режима с ЕС, сообщил: Киев оформил «свой развод с Российской империей». На фоне этих и других заявлений украинских властей возможность улучшения российско-украинских отношений представляется маловероятной. Есть ли действительно шансы на потепление между Москвой и Киевом?

Если мотивировать деньгами

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам:

«Потепление отношений, конечно, возможно. Для этого нужна политическая воля Украины. Мы открыты. Но вот эти бесконечные обвинения в агрессии, призывы возврата Крыма — это неконструктивный разговор.

Выполнение минских договоренностей — это безусловное условие, и Трамп ничего нового здесь в беседах с министрами иностранных дел России и Украины не назвал. Россия всегда настаивает на этом, но соглашения не соблюдаются.

Наверное, основной аргумент, к которому прислушивается Киев, — это транши. Если условия выплаты траншей Международного валютного фонда (МВФ) и американских будут зависеть от реализации минских соглашений, тогда Киев быстрее послушается. Мы понимаем, что позиция руководства Украины, к сожалению, зависит от их ориентированности на финансы, стимулируется деньгами».

Вместо помощи — санкции

Владимир Джабаров, первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам:

«Постояв перед креслом, где сидел Трамп, Климкин как-то выпросил какой-то помощи. А американский президент все, что мог, сделал: призвал наши страны к примирению. Россия-то только за, а вот Киев, на мой взгляд, против примирения. Каждый шаг украинских партнеров свидетельствуют о такой ненависти к нашей стране, о такой злобной русофобии, что, честно говоря, трудно общаться. Например, получение безвизового въезда в ЕС Порошенко рассматривает как свободу от Российской империи — не вижу связи.

В ближайшей перспективе основы для потепления отношений нет. Они могут как-то нормализоваться, если киевские власти начнут выполнять минские соглашения. Поскольку желания такого нет — не вижу, на чем это улучшение может базироваться. Этот режим, к сожалению, на мой личный, субъективный взгляд, исчерпал свои возможности в плане восстановления каких-то отношений с Россией.

Но инструментарий есть! Для этого нужно, чтобы наши западные партнеры не помощь оказывали украинцам, а заставили их выполнять минские соглашения. Ввели бы санкции, как они любят это делать, против предприятий, украинских политических деятелей, которые любят ездить в Америку и Европу. А так, увещевать Украину… мне кажется, что даже [канцлер ФРГ] Ангела Меркель поняла: это бесполезно».

При желании Трампа

Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по международным делам:

«США — одна из тех сил, которая совершенно точно может повлиять на политику Киева, если они этого захотят. То, что происходит в Киеве, это во многом порождение самих Соединенных Штатов. Основное бремя ответственности за Майдан лежит на американцах. (...) Именно Вашингтон является одним из держателей акций нынешнего киевского руководства, именно там находятся счета многих деятелей, которые называют себя правителями нынешней Украины. Но прежние кукловоды ушли, а нынешние американские власти такой прямой связи с Киевом не имеют.

Они должны принуждать и Порошенко, и основные фракции в Раде и политиков, которые там формируют общественное мнение, выполнять минские соглашения. А для этого им еще нужно сменить план пропаганды, что на Украине ведется. Это возможно через тех же олигархов, на которых у американцев есть влияние.

Если они захотят, они могут это сделать. Вопрос в другом — захотят ли. Трамп человек очень рациональный. Как бывший бизнесмен он наверняка хочет иметь мощную переговорную позицию. Республиканец понимает, что от него многое зависит в Киеве, а для нас ситуация на Украине намного важнее, чем где-нибудь в районе Новой Зеландии. Он может вокруг этого какую-то торговлю затеять. Вряд ли он сделает жест доброй воли и скажет: "Конечно, хорошая история с минскими соглашениями, давайте поможем русским урегулировать ситуацию около их госграницы". Я боюсь, что так он не скажет. Но то, что при определенных условиях ему может быть интересно это сделать, в это я верю».

Власть должна смениться

Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«С нынешним руководством Киева договориться нельзя, с ним никакие договоренности не работают. Мы это видим по минским соглашениям. Киевские власти ничего не хотят слышать, не хотят ничего понимать, поэтому я сомневаюсь, что это возможно. На смену этой власти должны прийти новые люди. (...)

Правительство, которое пыталось противостоять проведению шествия «Бессмертного полка»... О чем можно разговаривать с [министром внутренних дел Украины Арсеном] Аваковым или Петром Порошенко, который сказал своему собственному народу: "Наши дети пойдут, а ваши дети будут гнить в подвалах". Ведь это он сказал о детях Донбасса. Как можно с этим человеком договариваться? Ничего из этого не получится».

Москва — лишь посредник

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Мир на Украине прежде всего обеспечивается диалогом между руководством Украины и Донбассом. Мы можем быть посредниками, помощниками в этом вопросе. Если Трамп подразумевает то, что мы — сторона конфликта, то он глубоко заблуждается, потому что конфликт на Украине — внутренний. Если Америка будет оказывать соответствующее влияние на руководство Украины, подвигая Украину к миру, то мы можем способствовать диалогу со стороны Донецка.

На Киев можно воздействовать экономическими методами. На самом деле надо вводить санкции против Украины, потому что Киев постоянно нарушает минские соглашения. Экономические рычаги были бы очень эффективными. Америка имеет возможность такого влияния.

Если у президента США изменились взгляды в отношении украинского вопроса, то это было очень здорово. Потому что они провоцировали Майдан, он же не сам по себе появился. Дай Бог, чтобы эти слова Трампа были реализованы в конкретные дела. К сожалению, в международной политике очень много слов и очень мало конкретных дел».

Первая скрипка — Вашингтон

Руслан Бальбек, зампред комитета Госдумы по делам национальностей:

«Для России слово "мир" означает прекращение вражды. Хотелось бы, чтобы и США с Украиной думали так же. Без сомнения, в разрешении украинского конфликта роль первой скрипки отведена США: поступит звонок из Вашингтона — и официальный Киев, стиснув зубы, отведет войска от Донбасса, прекратит провокации у границ с Крымом. Если же под словом "мир" подразумеваются односторонние уступки с российской стороны, то не на тех напали.

В угоду США Киев даже цвета национального флага поменяет, не говоря уже о Крыме. Здесь другой важный вопрос: прежде чем прогнуть Киев в отношении Крыма, американцы наверняка заявят России свои определенные условия. И вот приемлемость этих условий станет либо дорогой к миру, либо каждый останется при своих».

Подготовили Виктория Токарева
Ксения Абрамова

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