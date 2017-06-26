Макрон заявил о непризнании Францией «аннексии Крыма»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика никогда не признает «аннексию Крыма Россией». Об этом он сказал в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Париже, сообщает BFMTV.

«Я подтвердил президенту Порошенко мое желание придерживаться минского процесса», — сказал Макрон. Он выразил надежду, что новая встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время, передает РИА Новости.

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Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и предусматривает, в том числе, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за выполнение минских соглашений, а также связывают с этим снятие санкций. В свою очередь Россия напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.