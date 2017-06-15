Вашингтон заявил о приверженности минским соглашениям

США привержены минским соглашениям, на основе которых происходит урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, однако недовольны прогрессом их выполнения. Об этом в четверг, 15 июня, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает РИА Новости.

«Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе», — сказала она.

Нойерт добавила, что США «не видят результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть».

В то же время представитель Госдепа отметила, что если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то США будут готовы это поддержать.

Нойерт указала, что «не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план» урегулирования ситуации на Украине.

14 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил, что правительства Украины и России могут прийти к решению конфликта в Донбассе «в какой-то структуре, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей». В свою очередь, замглавы МИД России Григорий Карасин напомнил, что урегулирование ситуации без участия в переговорах представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможно.

Минские соглашения — документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украине. Он был принят лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в феврале 2015 года по итогам переговоров в «нормандском формате».