В Совфеде заявили о готовности рассмотреть идеи США по урегулированию в Донбассе

Москва готова рассмотреть предложения США по новому формату урегулирования кризиса в Донбассе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 15 июня.

«Если будет предложен вариант, который позволит улучшить ситуацию там, продвинуть ее вперед, то мы, конечно, будем за. Главное, чтобы это была действительно инициатива, а не задержка по времени», — сказал сенатор.

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14 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил, что правительства Украины и России могут прийти к решению конфликта в Донбассе «в какой-то структуре, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей». В свою очередь, замглавы МИД России Григорий Карасин напомнил, что урегулирование ситуации без участия в переговорах представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможно.

Полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин отметил в комментарии агентству, что заявление госсекретаря является примером «манипуляции и откровенной заангажированности».

Минские соглашения — документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украине. Он был принят лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в феврале 2015 года по итогам переговоров в «нормандском формате».