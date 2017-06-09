Милонов предложил отправить группу депутатов в Донбасс

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов направил обращение на имя спикера нижней палаты Вячеслава Володина с просьбой направить группу парламентариев на восток Донбасса для объективного мониторинга зоны конфликта. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Международные наблюдатели, по мнению Милонова, не справляются с поставленными перед ними задачами.

Материалы по теме Развод по расчету Кто сорвал разведение конфликтующих сторон в Донбассе

«Очевидно, что такая сложная ситуация требует дополнительных сил. В данной связи прошу рассмотреть возможность создания широкой рабочей группы из депутатов Государственной Думы для осуществления взвешенного и непредвзятого мониторинга ситуации на линии соприкосновения», — говорится в письме парламентария.

Кроме того, он полагает, что присутствие рабочей группы поможет налаживанию мирного процесса и «станет сдерживающим фактором против нарушения минских договоренностей».

7 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 10 человек при попытке прорвать позиции ополчения возле села Желобок Славяносербского района. В тот же день из 122-миллиметровых гаубиц были обстреляны населенные пункты Донецкий, Фрунзе, города Стаханов и Кировск.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе

Глава рабочей группы самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) в Минске по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что потребовала в связи с произошедшим объяснений от украинского командования. «Я донесла информацию о разрушениях и констатировала факт нарушения минских соглашений со стороны Украины», — сказала она.

В зоне конфликта на Украине с марта 2014 года действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ). Она начала свою работу в связи с обращением правительства Украины в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», направленный на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Донбасса.