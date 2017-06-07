ВСУ потеряли десять человек при попытке прорыва в Луганской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли при попытке прорвать позиции ополчения в Донбассе 10 человек. Об этом в среду, 7 июня, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

По словам Марочко, украинские военнослужащие были убиты в бою у села Желобок Славяносербского района. «Потери среди народной милиции ЛНР — один военнослужащий ранен. Среди гражданского населения — ранен один человек», — добавил ополченец.

Материалы по теме Бьют? АТО! Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке

Как отмечает «ЛуганскИнформЦентр», украинские военные также обстреляли населенные пункты Донецкий, Фрунзе, города Стаханов и Кировск, по последнему огонь вели из 122-миллиметровых гаубиц.

В этот же день глава рабочей группы ЛНР в Минске по обмену военнопленными Ольга Кобцева потребовали объяснений от украинского командования в связи с артиллерийскими налетами на территорию самопровозглашенной республики, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). «Я донесла информацию о разрушениях и констатировала факт нарушения минских соглашений со стороны Украины. От украинской стороны были затребованы соответствующие объяснения», — сказала она.

3 июня депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что в Киеве готовят операцию по захвату самопровозглашенных республик Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки нового украинского правительства, созданного после захвата власти в стране, подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.