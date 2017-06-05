Бывший СССР
 

В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Зверобой
Мария Зверобой

Глава добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марусины медведи» Мария Зверобой заявила, что в украинской армии к офицерам относятся как к собакам. Именно этим, по ее словам, объясняется нехватка военнослужащих на командных должностях. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает «Обозреватель».

«К офицерам относятся как к собакам очень часто (…). Это полковники, майоры, лейтенанты», — сказала Зверобой. По словам волонтера, из-за этого военнослужащие отказываются от производства в офицеры. «Видя, какое отношение к молодым офицерам, они остаются сержантами», — пояснила она.

Зверобой привела в пример приказ, по которому командир роты должен сам разыскивать солдата, самовольно оставившего воинскую часть. «Значит, командир роты будет искать его по всей Украине, где он там живет. И лично ехать за ним», — отметила она.

30 мая стало известно, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса. Как отметил заместитель начальника украинского Генштаба Артур Артеменко, командование ВСУ намерено призвать «столько, сколько нужно, чтобы укомплектовать первую линию (линию соприкосновения в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). «Поскольку на первой линии сложилась такая ситуация, что нужны командиры взводов, командиры рот», — рассказал Артеменко.

В начале январе сообщалось о том, что награжденных президентом Украины Петром Порошенко военнослужащих ВСУ оставили встречать Новый год в холодном ангаре при аэропорте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Негласный приказ: стало известно о "собачьей" жизни офицеров ВСУ
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Отличившихся в боях солдат ВСУ забыли в холодном ангаре на Новый год
Последние новости
В американском Орландо обнаружены несколько тел с огнестрельными ранениями
Детская массажистка устроила наркопритон в столичной квартире  
Глава ЦБ вступилась за микрофинансистов
В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров
Скалолаз без снаряжения покорил 900-метровую гору в США за четыре часа
Умер пострадавший во время московского урагана восьмилетний мальчик
В «Ленинграде» объяснились за исполнение матерных песен перед детьми
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:10 — Сегодня
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.)

Лагерный бардак

Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
15:39 — Сегодня

В Киеве предложили переименовать проспект Шухевича в Гомосексуальный

14:59 — Сегодня

Генпрокуратуру Украины обязали открыть дело против партии Тимошенко

22:03 — 3 июня

Тимошенко увидела спасение Украины в перевыборах на всех уровнях

Бывший СССР19:53 — 26 мая

Отправитель неизвестен

За что Эстония выдворила двух российских дипломатов
14:15 — Сегодня

В Раде призвали Германию и Францию искупить грехи перед Украиной

13:28 — Сегодня

В белорусском МИД рассказали о необходимости «страховочных подушек»

18:41 — 2 июня

Додон рассказал об обещании Путина ограничиться высылкой пяти дипломатов

Бывший СССР00:07 — 4 июня
Анна Ярославна

Плач Ярославны

Как на Украине решили перекроить древнерусскую историю
13:17 — Сегодня

В Грузии курящих заключенных отсадят от некурящих

12:48 — Сегодня

Сотрудник СБУ обстрелял украинского волонтера

13:35 — 1 июня

Соратник Порошенко поведал о пунктике России в отношении Украины

Россия
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
«Мои стринги на политическом ринге»
Как партии зазывают молодежь и чем это заканчивается
Умер пострадавший во время московского урагана восьмилетний мальчик
Спикер Госдумы предложил создать в ПА ОБСЕ антитеррористический комитет
Владимир Путин«Просто очередная ерунда»
Что Путин рассказал американской телеведущей о «русских хакерах»
Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Синоптики ответили на предложение МЧС о штрафах за неточный прогноз
Все материалы
Мир
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
За железным занавесом
Лекция о КНДР, ее ракетно-ядерной программе, голоде и отношениях с внешним миром
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
В американском Орландо обнаружены несколько тел с огнестрельными ранениями
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Битва за Марави
Филиппинские войска ведут уличные бои с исламистами
Тройной удар
В Лондоне неизвестные «южной внешности» устроили серию терактов
Все материалы
Бывший СССР
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.) Лагерный бардак
Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров
В Киеве предложили переименовать проспект Шухевича в Гомосексуальный
Генпрокуратуру Украины обязали открыть дело против партии Тимошенко
В Раде призвали Германию и Францию искупить грехи перед Украиной
В белорусском МИД рассказали о необходимости «страховочных подушек»
В Грузии курящих заключенных отсадят от некурящих
Все материалы
Финансы
Семь фунтов под килем
Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая
Набиуллина предупредила об «иллюзии роста» российской экономики
Глава ЦБ вступилась за микрофинансистов
Египетский миллиардер Нагиб Савирис призвал бизнесменов к бойкоту Катара
ЦБ собрался увеличить золотовалютные резервы России до 500 миллиардов долларов
Индонезия назвала условия возвращения в ОПЕК
Банки Египта прекратили сотрудничество с Катаром
Все материалы
Бизнес
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Алексей Чекунков«Первые онлайн-торги на рыбоводные участки пройдут в августе»
Гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков о развитии аквакультуры на Дальнем Востоке
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
В России открыли новое нефтяное месторождение
Суд запустил банкротство «Главмосстроя»
В ТПП рассказали о росте популярности российских продуктов в Китае
Арктический танкер-газовоз получил имя погибшего главы Total
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
RT сообщил о готовящейся переброске в Латвию морской пехоты и танков США
Шойгу провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии
В Bellingcat заявили об обнаружении якобы сбившего самолет в Донбассе ЗРК «Бук»
Арестованный по делу о хищениях бывший глава банка «Огни Москвы» умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Работу мозга обезьян превратили в человеческие лица
Над США проплывут красные и зеленые облака
Названы способы повысить выживаемость при раке
Представлены результаты поисков электромагнитных сигналов слияния черных дыр
Все материалы
Спорт
Наличное дело
Какой клуб стал самым дорогим в европейском футболе
Время первых
Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов
Станислав Черчесов и Александр СамедовТоварищеский матч. Венгрия — Россия. Live
Предпоследняя игра россиян перед стартом Кубка конфедераций-2017
Американка пробежала полумарафон в 94 года
Хачанов уступил Маррею и последним из россиян-одиночников покинул «Ролан Гаррос»
Иранский форвард «Ростова» забил мяч боковыми ножницами в игре с Черногорией
Аленичев нашел работу в ФНЛ
Все материалы
Культура
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
«Сволочь! Подонок!»
Евгений Бунимович о школьных уроках литературы
Владимир Григорьев«Протестантсткая традиция все готовить загодя восхищает»
Владимир Григорьев о книжных ярмарках, толстых журналах и монополизации рынка
Бэнкси подарит свои работы проголосовавшим против тори
В «Ленинграде» объяснились за исполнение матерных песен перед детьми
Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии
Михаил Прохоров снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Россияне «намемасили» на четыре iPhone от Алишера Усманова
Захарову рассмешил отказ финских журналистов от поездки в Чечню
Автор «величайшего видео интернета» позволил коту покусать пончик
В сети распространили опасные ссылки с якобы бесплатными билетами на самолет
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Все материалы
Ценности
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Танцевальный драйв
Продюсер Эми Уайнхаус опробовал на Ибице новое купе Lexus
Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»
Британские дизайнеры начали строить дома для собак за 200 тысяч долларов
Cartier адаптировал аромат для путешественников
Французы собрали наушники для аудиофилов
Все материалы
Путешествия
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Приключения без огорчений
Как не испортить себе отпуск
«Вим-Авиа» отменила летние чартеры из Антальи
Медведев увеличил количество льготных авиарейсов по России
Горнолыжные курорты в России впервые продлили работу до июня из-за холодов
Опоздавшая на рейс китаянка побила сотрудницу аэропорта
Пожилая американка напала на охранника в аэропорту из-за бутылки с жидким мылом
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Старейшего ленивца в мире усыпили в Австралии
Обиженный американец напустил клопов на городские власти
Невозмутимый канадец продолжил стричь лужайку во время торнадо
Лондонец после теракта вернулся в ресторан и оплатил счет
Все материалы
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Эволюция гоночных «баранок»
Краткая история гоночных рулей разных серий
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Премиалочка для России
Дорогие автомобили, которые россияне покупают чаще других
«АвтоВАЗ» покажет три новинки в 2018 году
В России возобновят выпуск Mitsubishi Pajero Sport
Большой кроссовер Skoda получил высший балл за безопасность
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы