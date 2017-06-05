В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров

Глава добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марусины медведи» Мария Зверобой заявила, что в украинской армии к офицерам относятся как к собакам. Именно этим, по ее словам, объясняется нехватка военнослужащих на командных должностях. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает «Обозреватель».

«К офицерам относятся как к собакам очень часто (…). Это полковники, майоры, лейтенанты», — сказала Зверобой. По словам волонтера, из-за этого военнослужащие отказываются от производства в офицеры. «Видя, какое отношение к молодым офицерам, они остаются сержантами», — пояснила она.

Зверобой привела в пример приказ, по которому командир роты должен сам разыскивать солдата, самовольно оставившего воинскую часть. «Значит, командир роты будет искать его по всей Украине, где он там живет. И лично ехать за ним», — отметила она.

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

30 мая стало известно, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса. Как отметил заместитель начальника украинского Генштаба Артур Артеменко, командование ВСУ намерено призвать «столько, сколько нужно, чтобы укомплектовать первую линию (линию соприкосновения в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). «Поскольку на первой линии сложилась такая ситуация, что нужны командиры взводов, командиры рот», — рассказал Артеменко.

В начале январе сообщалось о том, что награжденных президентом Украины Петром Порошенко военнослужащих ВСУ оставили встречать Новый год в холодном ангаре при аэропорте.

