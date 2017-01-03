Отличившихся в боях солдат ВСУ забыли в холодном ангаре на Новый год

После награждения медалями бойцы ВСУ несколько часов просидели в холодном ангаре при аэропорте, где и встретили Новый год. Об этом рассказала волонтер Ольга Батагова в Facebook.

По ее словам, для торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко, которая состоялась 31 декабря, было отобрано 15 солдат, отличившихся в боевых действиях на Светлодарской дуге, еще около 100 военнослужащих было пригнаны для создания массовки.

Отмечается, что представленных к наградам солдат привезли с передовой в грузовиках с открытым кузовом, после чего награжденные заставили заниматься строевой подготовкой. После торжественной церемонии замерзших и уставших военнослужащих загнали в ангар, где они просидели несколько часов — и так встретили Новый год.

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Невыносимые условия награждения описала командир минометного расчета Валерия Бурлакова. По ее словам, это были «адские двое суток на морозе», причем горячий кофе полагался только командованию. Несмотря на обещание Порошенко выделить вертолет для доставки военнослужащих обратно на позиции, летательный аппарат был отдано в распоряжение «более важным людям». Военным было заявлено, что погода нелетная, отметила Бурлакова.

18 и 19 декабря Вооруженные силы Украины начали активные боевые действия в районе Дебальцево. 21 декабря представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва обороны ополченцев в районе Дебальцево потеряли 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными.