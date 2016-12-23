Украинский батальон объявил о захвате контролируемого Украиной села

Украинский добровольческий батальон «Донбасс» взял под контроль поселок Новолуганское, расположенный в районе Дебальцево. Об этом сообщил в пятницу, 23 декабря, в Facebook комбат Вячеслав Власенко.

«Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары», — написал он.

Ряд пользователей сети в комментариях отметили, что поселок и так находился под управлением украинских властей, на что Власенко заявил, что населенный пункт располагался в нейтральной зоне и якобы контролировался ополчением Донбасса.

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В то же время о том, что Новолуганское не находится на территории самопровозглашенных республик, отмечал в октябре главный редактор издания Censor.net Юрий Бутусов. «Здесь работают все украинские законы — здесь можно оформить себе справку переселенца в местных органах власти, здесь можно открыть предприятие, сюда завозят товары как на территорию Украины», — писал он в Facebook.

При этом Бутусов пояснял, что Новолуганское является нейтральной территорией и там нет украинских силовых структур.

В сентябре глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорил, что на территории Новолуганского располагался блокпост ВСУ, а сам поселок, согласно минским соглашениям, находится под юрисдикцией Украины.

18 и 19 декабря Вооруженные силы Украины начали активные боевые действия в районе Дебальцево. По словам представителей Луганской народной республики, украинские силовики при попытке наступления потеряли 40 человек.

ВСУ и ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик регулярно нарушают соглашение о разведении сторон. Эти договоренности в сентябре 2014 года подписала Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

