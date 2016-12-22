В ДНР заявили о попытке украинских силовиков прорвать оборону ополченцев на юге

Украинские силовики попытались прорвать оборону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке фронта. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом», — заявил он, добавив, что попытка оказалась неудачной.

Днем ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва обороны ополченцев в районе Дебальцево потеряли 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными. По его словам, силовики в селе Калиновка лишились также двух боевых машин пехоты.

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19 декабря в ЛНР сообщали, что украинские силовики атаковали позиции ополченцев на всей линии соприкосновения под Дебальцево. Уточнялось, что ВСУ использовали артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, минометы и тяжелую технику.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.