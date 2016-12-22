Украинские врачи рассказали о полученных бойцами ВСУ под Дебальцево ранениях

В больницы Харькова и Днепропетровска продолжают поступать получившие ранения в районе Дебальцево бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, главврач Днепропетровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в четверг, 22 декабря, в эфире телеканала «112 Украина» сказал, что в медучреждение доставлены пять военнослужащих.

«Один из них в крайне тяжелом состоянии. Ему 29 лет. У него минно-взрывная рана головы, проникающая рана головного мозга, раны лица, глаз, а также раны правой ноги. Он на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему делали операцию, в 4 утра только закончили, надеемся, что он выживет», — заявил Рыженко.

Днепропетровский «34-й телеканал» опубликовал сюжет из городской больницы номер 2. Сюда попал военнослужащий, получивший ожоги 80 процентов тела. По его словам, на позицию, где он находился, попала мина, «перевернулась печка и бочка с соляркой, все загорелось».

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На странице волонтеров Харькова в Facebook отмечается, что новые раненые поступают ежедневно. «Везут и везут. Ранения разные — контузии (есть серьезные), обморожения, инфекции, осколочные, подрывные», — говорится в сообщении.

Днем ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что ВСУ при попытке прорыва обороны ополченцев потеряли 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными. По его словам, силовики в селе Калиновка лишились также двух боевых машин пехоты.

19 декабря в ЛНР сообщали, что украинские силовики атаковали позиции ополченцев на всей линии соприкосновения под Дебальцево.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.