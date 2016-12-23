Порошенко попросил Россию обеспечить перемирие в Донбассе на время праздников

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию обеспечить соблюдение режима перемирия в Донбассе в новогодние и рождественские праздники. Об этом глава государства написал в пятницу, 23 декабря, в Facebook.

«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», — заявил Порошенко.

Президент Украины выразил надежду, что благодаря договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины режим прекращения огня в Донбассе будет носить постоянный характер. «Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности», — добавил он.

18 и 19 декабря Вооруженные силы Украины начали активные боевые действия в районе Дебальцево. По словам представителей Луганской народной республики, украинские силовики при попытке наступления потеряли 40 человек.

ВСУ и ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик регулярно нарушают соглашение о разведении сторон. Эти договоренности в сентябре 2014 года подписала Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния в Донбассе, поэтому ответственность за выполнение положений минских соглашений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.