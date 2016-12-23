Американский журналист попал под обстрел в районе Дебальцево

Видео: Patrick Lancaster / YouTube

Журналист из США Патрик Ланкастер, работающий в Донбассе, попал под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео он опубликовал на своем канале YouTube 22 декабря.

В момент обстрела Ланкастер вел репортаж с передовых позиций ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). На своей странице в Facebook журналист отметил, что запись сделана на линии соприкосновения под Дебальцево.

«Взрыв был совсем рядом. Идет интенсивный обстрел с украинских позиций прямо сейчас», — комментирует Ланкастер происходящее в кадре.

18 и 19 декабря ВСУ начали активные боевые действия в районе Дебальцево. По словам представителей ЛНР, украинские силовики про попытке наступления потеряли 40 человек погибшими.