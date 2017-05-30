На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве в Вооруженные силы страны (ВСУ) офицеров запаса. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил начальник заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает УНИАН.
«По решению министра обороны (...) могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончили военные кафедры, имеют высшее образование не ниже бакалавра и которым присвоено первичное офицерское звание», — отметил Артеменко. Он добавил, что срок военной службы для этих лиц составит 18 месяцев.
Генерал отказался назвать количество граждан, подлежащих призыву в качестве офицеров. «Мы призовем столько, сколько нужно, чтобы укомплектовать первую линию (линию соприкосновения в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). Поскольку на первой линии сложилась такая ситуация, что нужны командиры взводов, командиры рот», — объяснил Артеменко.
16 мая Мирослав Гай, волонтер фонда «Мир и Ко», занимающегося помощью украинским военнослужащим, предрек, что призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы.
О планах украинского Генштаба призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе), стало известно в январе.