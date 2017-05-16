Украинский волонтер предрек массовое уклонение офицеров запаса от призыва в ВСУ

Мирослав Гай, волонтер фонда «Мир и Ко», занимающегося помощью военнослужащим Вооруженных сил Украины, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы. Об этом он сообщил во вторник, 16 мая, на своей странице в Facebook.

Так Гай прокомментировал сообщения о том, что на Украине начинается призыв офицеров запаса. «Нехватка офицеров, да как и солдат в армии, катастрофическая. Все, кто вам рассказывают про успешный контракт, — врут», — написал волонтер.

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Гай также предрек массовые попытки уклонения от призыва. «Коррупция будет офигительная. Любой предприниматель заплатит любые деньги, что бы не пройти ВЛК ("військово-лікарську комісію", военно-врачебную комиссию — прим. «Ленты.ру»). А кто-то даже отпилит себе палец или глотнет бензин», — высказал мнение волонтер.

14 мая издание Ukrainian Military Pages сообщило, что по распоряжению Генерального штаба ВСУ военкоматы начали подготовительные мероприятия для призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет.

В марте министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу. «Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев», — сказал глава военного ведомства.

О намерении Генштаба ВСУ призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе, сообщалось в январе.

