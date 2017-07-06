Caviar украсил Nokia 3310 портретами Путина и Трампа

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке корпусов смартфонов и других гаджетов, показала новый дизайн телефона Nokia 3310 в честь саммита G20. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

Телефон посвятили встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Гамбурге 7 июля. Корпус модели выполнен из титана и украшен узорами «дамасская сталь». На крышке размещен барельеф с изображениями глав государств, фоном для них служит золотое панно, покрытое гравировкой в виде эмблемы саммита.

«Как и весь мир, мы замерли в ожидании разговора Путина и Трампа. В любом случае, этот момент станет исторической вехой, поэтому мы подготовились к нему созданием коллекционного телефона», — сказал представитель бренда. Стоимость телефона составит 149 тысяч рублей.

Похожий дизайн разработан также для iPhone.

Фото: пресс-служба Caviar

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году. В мае марка показывала другую версию Nokia 3310.

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых модель представлена как самый прочный материал во Вселенной. Зимой 2017-го компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, объявила о перезапуске модели. Обновленная версия стала легче и тоньше оригинала.