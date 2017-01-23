Смартфоны с портретами Путина и Трампа положили в «золотой глобус»

Компания Caviar в честь инаугурации Дональда Трампа создала подарочный комплект смартфонов «Один мир» с портретами президентов России и США. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда в понедельник, 23 января. Шкатулкой для телефонов служит макет земного шара, покрытый золотом.

В набор вошел смартфон Caviar Supremo Trump с портретом американского лидера. Второй телефон — Caviar Supremo Putin Gold, посвященный Владимиру Путину. «Это символизирует нашу общую надежду на то, что на новом этапе истории наши страны смогут лучше слышать и видеть друг друга», — сказал представитель компании. «Мы будто устроили лидерам личную встречу один на один, чтобы они смогли обо всем договориться, и их совместная сила стала гарантией мира на Земле», — добавил он.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /2

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.