Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила коллекцию спиннеров. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

В линейку вошли несколько моделей. Одна из них — Caviar Spinner Tricolor — покрыта золотом и украшена вставками из ювелирной эмали под цвет российского флага. В центре аксессуара выгравирован двуглавый орел.

Второй спиннер в коллекции — Caviar Spinner Carbon — сделан из цинка и декорирован черным карбоном, на нем изображен череп. Другой аксессуар (Caviar Spinner Diamonds) украшен бриллиантами. А самая дорогая модель — Caviar Spinner Full Gold — полностью сделана из золота 750-й пробы и выпущена в единственном экземпляре. Ее цена — 999 тысяч рублей. Стоимость остальных моделей варьируется от 14990 до 99900 рублей.

Фото: Caviar 1 /3

Спиннер — вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и двумя-тремя лопастями с утяжелителями.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.