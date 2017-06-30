Заряжающиеся спиннеры загорелись в США

В американских штатах Мичиган и Алабама самовоспламенились фиджет спиннеры. Они имели встроенную колонку и аккумулятор, пишет Mashable.

Один из случаев произошел в городе Фентон еще в мае. Как рассказала NBC владелица игрушки Мишель Карр (Michelle Carr), спиннер загорелся во время зарядки. Женщина при этом выразила уверенность, что само зарядное устройство было в надлежащем состоянии.

Второй инцидент произошел в Гардендейле в июне. Кимберли Алламс (Kimberly Allums) рассказала WBRC, что ее спиннер также загорелся при зарядке и прожег дыру в ковре. Она попыталась связаться с производителем игрушки, однако ничего, кроме «Сделано в Китае», на коробке написано не было. В итоге Алламс лишь проинформировала о случившемся Комиссию по безопасности потребительских товаров США.

В организации, в свою очередь, отметили, что покупатели должны следить за устройствами, когда они находятся на зарядке. «Никогда не заряжайте устройства ночью, пока вы спите. Всегда следуйте инструкции производителей и используйте оригинальное зарядное устройство», — говорится в сообщении комиссии.

Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.