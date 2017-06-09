Комик затроллил пользователей сети историей про сына по имени Спиннер

Американский комик Тим Сэвадж (Tim Savage) в шутку объявил пользователям сети, что назвал своего сына Фиджит Спиннер (Fidgit Spinner). Об этом сообщает Mashable.

Мужчина запостил на своей фейковой странице в Facebook, на которой он представляется как Сквизи Джибс (Skweezy Jibbs), фотографию с поддельным свидетельством о рождении. Американец также придумал историю о том, как ему позвонила незнакомая женщина и сообщила о том, что рожает от него сына. Он якобы примчался в больницу и немедленно решил назвать ребенка в честь популярной игрушки.

Его публикация быстро стала вирусной: ею поделились более 23 тысяч раз. Кроме того, юзеры оставили более 15 тысяч комментариев.

Сотни негодующих пользователей отмечали, что помешательство на спиннерах зашло слишком далеко. Другие быстро распознали шутку и хвалили комика за то, что ему удалось создать вирусную историю.

Фиджет спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток: они быстро обрели популярность во всем мире и, как следствие, начали раздражать многих пользователей сети. В частности, представители самого востребованного порносайта PornHub рассказали, что фраза «фиджет спиннер» стал лидером среди майских запросов, а на сам ресурс было залито более 2,5 миллиона тематических видео.