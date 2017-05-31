Для iPhone создан чехол со встроенным спиннером

Компания Olixar представила чехол для iPhone 7 и 7 Plus со встроенным фиджет спиннером. Об этом пишет Digital Trends.

Корпус чехла выполнен из пластика и на него нанесен особый рисунок. Также на нем находится специальный паз, на который и крепится спиннер. В любой момент его можно отсоединить, чтобы игрушка не увеличивала толщину смартфона.

«Возникает множество ситуаций, когда вам может понадобиться фиджет спиннер, закрепленный на смартфоне. Представим, что вы читаете длинное письмо на электронной почте и теряете концентрацию. Просто начните вращать игрушку, чтобы занять руки, и это поможет вновь вернуться к делам. А, возможно, вы ждете когда телефон зарядится и включится. Тогда фиджет спиннер позволит убить несколько минут времени», — говорится в описании товара.

Стоимость чехла со спиннером для iPhone 7 и 7 Plus составляет 24 евро (около 1,5 тысяч рублей).

Фиджет спиннер — игрушка для снятия стресса, изобретенная американкой Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger) в 1993 году. При этом популярность гаджет приобрел только в 2017 году. По словам Хеттингер, игрушка может быть полезна для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.