Создан чехол-кофеварка для смартфонов

Видео: Mokase / YouTube

Итальянский разработчик Клементе Биондо (Clemente Biondo) разработал чехол для смартфонов, который может заварить эспрессо. Создатели проекта запустили компанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Mokase нагревает воду до 50-60 градусов по Цельсию и заваривает 25 миллилитров кофе за восемь секунд. Для приготовления напитка необходимо также приобрести специальную капсулу, которая вставляется в чехол. Цена на устройство составляет 80 евро, а в комплекте идет специальная складная чашка для кофе.