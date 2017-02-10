Раскрыто неожиданное преимущество белых iPhone перед черными

Обладатели iPhone 7 в корпусе матового черного цвета столкнулись с проблемой стирания краски с поверхности устройства. На жалобы пользователей обратил внимание портал 9to5mac.

Дефект может возникнуть даже при бережном использовании смартфона в чехле. Судя по постам на форуме техподдержки компании, чаще всего краска откалывается рядом с кнопками, в нижней части корпуса возле динамика и порта для зарядки, а также на задней крышке вокруг логотипа Apple. На моделях стального, золотого и розового цветов подобной проблемы не наблюдается.

Один из пользователей обратился в компанию с просьбой о замене устройства, но получил отказ. По его словам, в Apple, это мотивировали тем, что случай не является гарантийным, так как «это косметический дефект».

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Отмечается, что краска с устройств начинает отходить спустя одну-две недели после покупки. Это может говорить о производственном браке. Некоторые участники форума рекомендуют закрасить сколы акриловой краской.

Также большое количество жалоб у пользователей вызывает iPhone 7 в цвете «Черный оникс», глянцевое покрытие которого очень быстро покрывается мелкими царапинами. Подобный дефект возникал у iPhone 5, черная краска которого очень быстро стиралась. Чтобы избежать скалывания краски в будущем, в Apple временно отказалась от использования черного цвета и заменили его на «Серый космос».