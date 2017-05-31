Caviar купил конкурента

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, купила телефонное направление французского бренда Ouvri. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Стоимость сделки не разглашается. «Я давно слежу за тем, что делают Caviar, это уникальный бренд, которому нет равных не только в России, но и в мире. Я приняла решение о том, что продвижение смартфонов, созданных мною, будет более успешным, если этим займутся Caviar. Буду с удовольствием наблюдать за их развитием и дальше», — сказала — основатель и креативный директор Ouvri Инна Битон.

Теперь в онлайн-бутике Caviar представлены все коллекции ювелирных смартфонов Ouvri.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /5

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.