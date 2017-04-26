Сталин попал на iPhone

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила коллекцию iPhone 7, приуроченную к 72-й годовщине Победы над фашистской Германией. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

Корпуса украшены покрытыми золотом 999-й пробы объемными миниатюрами с изображением профиля Иосифа Сталина, герба СССР и ордена Победы. Основой композиции служит стилизованное рельефное изображение георгиевской ленты из камня двух цветов. Профиль Сталина повторяет тот, что был использован на медали «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», изображение ордена Победы на корпусе смартфона также полностью дублирует оригинал.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /2

На каждом телефоне выгравирована специальная надпись. Модель, украшенная государственным гербом СССР, дополнена строкой: «Страна, которая не сдается». Телефон с портретом Сталина несет на себе надпись «Ни шагу назад» — формулировку из приказа №227, который, по мнению многих историков, стал толчком к изменению хода войны. Смартфон с изображением ордена Победы дополнен фразой «Красная армия всех сильней».

Устройства представлены лимитированной серией — будет выпущено лишь по 72 экземпляра каждой модели. На каждом телефоне предустановлен рингтон с мелодией песни «День Победы» Давида Тухманова. Стоимость смартфонов составляет 189 тысяч рублей при объеме памяти 32 гигабайта.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году.

