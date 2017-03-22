Российский люксовый бренд создал iPhone 7.5

Видео: Caviar iPhone / YouTube

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила кейс для iPhone cо встроенным зарядным устройством. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Время работы iPhone 7 с таким аксессуаром увеличивается в два раза. Чехлы доступны в четырех вариантах дизайна: Supremo — с портретом Владимира Путина, Atlante — с гербом России, Pelle Nero — в сочетании кожи аллигатора и золота, и Amore Bianco — в белом цвете.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /3

«Мы называем это решение iPhone 7.5. Потому что с дополнительными возможностями, которые дает наш Power Case, — это уже точно больше, чем просто iPhone 7», — прокомментировал новинку представитель бренда.

Стоимость Power Case от Caviar варьируется от 46 тысяч рублей до 59 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. С 2015-го управление делами фирмы перешло в Россию.