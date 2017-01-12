Российские дизайнеры предложили заряжать iPhone от золотых слитков

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила две модели док-станций для iPhone: Supercharge Russia Gold и Supercharge Russia Alligatore. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Корпус Supercharge Russia Gold покрыт золотом и украшен гравировкой с изображением российского герба, вторая модель — Supercharge Russia Alligatore — декорирована кожей аллигатора. «Мы создали этот аксессуар для деловых и успешных людей», — сказал представитель бренда. Цены на зарядные устройства варьируются от 59 до 69 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /5

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. С 2015-го управление делами фирмы перешло в Россию.