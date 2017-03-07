Caviar вдохновился Поклонской и выпустил декорированный кожей анаконды iPhone 7

Бренд люксовых смартфонов Caviar представил новую модель специально для женщин — iPhone 7 Atlante Russia Bianco. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил RT.

По словам представителя марки, «первый женский патриотический смартфон» посвящен депутату Поклонской: «Мы думали о Наталье Поклонской, ее красота и женственность вкупе с самоотверженностью, профессионализмом и человеческим достоинством вдохновляли нас». Как замечают в Caviar, телефон, декорированный белой кожей анаконды и 999-каратным золотом, нанесенным методом Double Electroplated, предназначен для женщин, которые «много добились и хотят рассказать о своей любви к России».

На тыльной стороне смартфона размещено рельефное изображение двуглавого орла и пластинка с выгравированной надписью: «Любовь начинается с России». Объем памяти новой модели составляет 32 гигабайта, цена — 179 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /4

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. Одна из новинок бренда — смартфон, дизайн которого навеян формой пистолета Макарова.