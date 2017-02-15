Caviar предложил мужчинам золотые пистолеты

В преддверие Дня защитника отечества компания Caviar представила комплект, состоящий из телефона, дизайн которого посвящен пистолету Макарова и непосредственно самого пистолета, покрытого золотом. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В основе дизайна нового телефона Caviar Forza Makarov — художественная интерпретация конфигурации рукояти пистолета, созданного Макаровым в 1948 году. «Это символ мужества и силы, узнаваемый во всем мире, мы воздали ему дань уважения новым дизайном смартфона, одновременно посвятив его мужчинам, защитникам и борцам», — рассказал представитель бренда.

Телефон комплектуется необычным кожаным чехлом, созданным специально под эту модель и выполненным в виде кобуры. Коллекция вышла тиражом в 66 экземпляров.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /4

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. Одна из новинок марки — коллекция смартфонов, посвященная сотрудникам МВД. При декоре корпуса смартфона был использован тот же материал, из которого делают бронежилеты.