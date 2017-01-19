Компания Сaviar посвятила смартфоны дружбе России с Китаем

Компания Caviar, которая специализируется на отделке мобильных телефонов, представила новую коллекцию смартфонов, созданную в сотрудничестве с фирмой Huawei. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Линейка гаджетов Friendship edition символизирует дружбу России и Китая.

Корпус модели «Россия» украшен гравировкой в стиле традиционных орнаментов русского зодчества, на задней панели изображен герб страны и несколько строк из гимна. Дизайн модели «Китай» выполнен в той же стилистике: смартфон украшен традиционными китайскими узорами и гербом из композитного гранита и золота.

Каждая модель выпущена ограниченным тиражом в 88 экземпляров, в китайской традиции это число является счастливым и привлекает удачу и процветание. Цена — 159 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. Одна из новинок марки — коллекция смартфонов, посвященная сотрудникам МВД. При декоре корпуса смартфона был использован тот же материал, из которого делают бронежилеты.