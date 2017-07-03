Японского кота научили крутить спиннер хвостом

Видео: @fightZeleive / Twitter

Кот, научившийся крутить спиннер, впечатлил пользователей соцсетей в Японии. Ролик, опубликованный в Twitter, собрал более 36 тысяч ретвитов и 49 тысяч лайков.

На видео за спиной у сидящего на столе кота лежат три спиннера. Животное машет хвостом, задевая один из них и раскручивая его все быстрее и быстрее.

Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

28 июня сообщалось, что британский изобретатель Тони Фишер (Tony Fisher) изготовил трехметровый спиннер, весящий 20 килограммов.