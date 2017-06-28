Британский энтузиаст раскрутил самый большой в мире спиннер

Видео: Tony Fisher / YouTube

Британский изобретатель Тони Фишер (Tony Fisher) изготовил гигантский спиннер. Об этом сообщает UPI.

Диаметр игрушки составляет 3,3 метра, а вес — 20 килограммов. В остальном она ничем не отличается от спиннеров обычного размера. Изобретатель опубликовал на YouTube видео, в котором он поднимает и раскручивает это приспособление над головой.

По мнению Фишера, он сделал самый большой спиннер в мире. Он признает, что есть и другие претенденты на этот титул, но не считает их конкурентами. «У некоторых просто раскрашенные картонки, — пишет он. — Если это приемлемо, почему не назвать спиннером ветряную мельницу?» Изобретатель надеется на официальное признание рекорда.

Фишер увлекся головоломками в 1981 году и с тех пор придумал более 100 оригинальных игрушек. В прошлом году он изготовил гигантский кубик Рубика, а затем потратил два дня, чтобы его собрать. Сооружение, весящее около 100 килограммов, попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Спиннер — игрушка для снятия стресса, напоминающая небольшой пропеллер с тремя лопастями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

19 июня сообщалось, что авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109.