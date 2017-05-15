Nokia 3310 выпустили в титане

Бренд люксовых смартфонов Caviar представил обновленную версию телефона Nokia 3310 с корпусом из цельного закаленного титана, покрытого узором дамасской стали. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

«Кнопочные телефоны Nokia — это не просто тренд, это осознанный выбор вполне конкретных людей, которым не нужна бесконечная гонка технологий, им нужен удобный и надежный мужской телефон, по которому можно звонить, а не фотографировать еду», — сказал представитель бренда. Модели представлены в двух вариантах: Titano и Atlante Russia. Последняя украшена российским гербом и цитатой из национального гимна.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /2

Стоимость телефонов варьируется от 119 до 139 тысяч рублей.

Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети широко распространены мемы, в которых модель представлена как самый прочный материал во Вселенной.

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Зимой 2017 года компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, объявила о перезапуске модели. Обновленная версия стала легче и тоньше оригинала. Телефон оснащен цветным дисплеем диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей и двухмегапиксельной камерой.