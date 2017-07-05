Песков рассказал о подготовке Путина к встрече с Трампом

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом не требует какой-то особенной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 5 июля. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

На вопрос о том, как глава государства готовится к встрече с Трампом, Песков ответил: «Так же, как и к остальным, которые запланированы "на полях" саммита G20».

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в ходе «Большой двадцатки», которая пройдет в Гамбурге 7-8 июля, лидеры двух стран встретятся впервые. В Москве рассчитывают, что это поможет выстроить рабочий диалог, который «жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем», отметил он.

Песков не стал уточнять, сколько продлится встреча Путина и Трампа, однако отметил, что она будет ограничена по времени. По этой причине российский президент вряд ли сможет полностью изложить свою позицию о причинах конфликта на юго-востоке Украины.

«Но, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнять их и необходимости принятия мер по прекращению провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины», — добавил Песков.

Ранее в среду сообщалось, что пресс-секретаря главы государства поставили в тупик вопросом о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с Дональдом Трампом.

Накануне стало известно, что лидеры двух стран встретятся в первый день G20 — 7 июля. Среди возможных тем их беседы называли двусторонние отношения США и России, кризис на Украине и ситуацию в Сирии.

