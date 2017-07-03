Россия
 
Последние новости
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска
Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Популярные новости
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска

Гамбургский счет до двадцати

Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
Фото: Grigory Dukor / Reuters

Раз в год при закрытых дверях и занавешенных окнах в гамбургских трактирах собирались цирковые борцы. Долго, некрасиво и тяжело они выясняли, кто из них на самом деле сильнейший, — чтобы не исхалтуриться, выступая по договоренности. Как известно, именно к этой легенде, с легкой руки писателя Виктора Шкловского, восходит фраза «по гамбургскому счету». Через несколько дней, 7 июля, именно в Гамбурге соберутся лидеры «группы двадцати» и общаться будут в основном при закрытых дверях и даже занавешенных окнах. Здесь пройдет первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа (можно не сомневаться, что публика увидит лишь малую ее часть). И здесь же состоится встреча в нормандском формате — правда, в урезанном составе. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Очень вольный ганзейский город

В последние годы саммиты «Большой двадцатки» устраивали в местах, где можно с легкостью спрятать мировых лидеров не только от злоумышленников, но и от демонстрантов. В 2015 году, когда саммит принимала Турция, организаторы попросту изолировали гостей в одном из уголков курорта Анталья. Правда, легкость, с которой можно было просунуть через ограду деньги полицейскому с просьбой принести из киоска сладостей, ставила под сомнение эффективность многоуровневых кордонов безопасности.

В 2016 году, когда саммит принимал Китай, организаторы действовали с той же логикой, но иным размахом. Жителей города Ханчжоу настоятельно попросили по возможности покинуть город. В результате некоторые районы мегаполиса опустели, киоски закрылись, а по широким дорогам ездили только аккредитованные автобусы. Но нынешняя «двадцатка» будет иной.

Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель — пошла на риск с самого начала, выбрав местом проведения «двадцатки» не тихую деревушку, а северный портовый город, демонстрируя таким образом, что в Германии царит здоровый дух демократии и граждане вольны высказывать протест. Активисты этот посыл уловили. С начала июля на улицах города одна за одной проходят мирные акции протеста. Счет демонстрантов идет на десятки тысяч. Они требуют активизации мер по охране климата (активисты Greenpeace в гамбургском порту настаивают на закрытии угольных электростанций), справедливой глобализации и более демократичного процесса принятия политических решений. Анонсировано, что в ходе двухдневного саммита ожидается проведение еще примерно 30 демонстраций.

На фоне этих протестов германские власти заявили, что свобода мнений является правилом демократического общества, но беспорядки со стороны экстремистов будут пресекаться. Таким образом, вопрос безопасности встал еще острее, чем, например, в Турции. Никто не хочет повторения «Большой восьмерки» 2001 года в Генуе, когда трагедия внесла коррективы в работу саммита: погиб молодой манифестант Карло Джулиани — один из военных, защищавшийся от демонстрантов-антиглобалистов, выстрелил ему в голову.

Украина без Порошенко

Владимир Путин отправится в Гамбург в четверг, 6 июля. Он будет одним из 19 лидеров — участников встречи. Не явится президент Бразилии: Мишел Темер пропустит встречу из-за крупного коррупционного скандала. Генеральный прокурор страны уже предъявил ему обвинения — в такой ситуации не до поездок за океан. В последний момент от участия в саммите отказался король Саудовской Аравии, вместо которого крупнейшее государство Аравийского полуострова будет представлять министр финансов. Причиной отказа стал кризис вокруг Катара.

Среди гостей саммита числятся премьеры Испании, Сингапура, Нидерландов и Норвегии; также будут представлены Вьетнам, Сенегал, Гвинея, главы международных организаций. На два дня работы запланировано четыре сессии, а перед открытием пройдет неформальная встреча лидеров G20 для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом. «Ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями», — обещал накануне саммита помощник российского президента Юрий Ушаков.

Несмотря на предположения, что встречу лидеров в «нормандском формате» проведут на полях саммита G20 (или непосредственно после него), среди приглашенных гостей президент Украины Петр Порошенко не значится, хотя организаторы были вольны его вписать в число посетителей. Но Германия на правах хозяйки сделала выбор в пользу Нидерландов и Норвегии.

Пусть и в существенно урезанном варианте, но лидеры «нормандского формата» все же соберутся. Второй день «двадцатки» в Гамбурге начнется важнейшей встречей: президенты России и Франции вместе с канцлером ФРГ обсудят кризис на Украине. Пока втроем.

В графике встреч Путина также двусторонние переговоры с французским и корейским коллегами, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии и президентом Турции. На каждой из них лидеры будут работать совместно с делегациями. Кроме того, планируются краткие встречи «на ногах» с президентами Мексики и ЮАР и австралийским премьером — уже без помощников.

С Эммануэлем Макроном о встрече договорились еще месяц назад, заранее прорабатывали беседу и с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. С остальными собеседниками команда российского президента согласовывала графики в конце июня — примерно за десять дней до поездки. Сигнал из Белого дома о намерении президента США Дональда Трампа все-таки встретиться с Путиным прозвучал лишь на прошлой неделе.

Окно для Трампа

С президентом США — самая долгожданная встреча, не скрывают в Кремле, но подчеркивают, что график распланирован и «перенасыщен». «Будем совместно с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна для проведения этой встречи», — объяснил Юрий Ушаков. Четырех состоявшихся телефонных разговоров недостаточно, считает он, «и для двусторонних отношений, и для обеспечения международной стабильности и безопасности». «Мы стараемся найти окошко, и, конечно, оно будет найдено», — еще раз повторил представитель Кремля.

На вопрос журналистов, в чем президенты России и США смогут достичь понимания при встрече, Ушаков лишь развел руками: слишком много проблемных сфер. В Москве убеждены, что в первую очередь нужно обсуждать проблему международного терроризма, но готовы и к другим вопросам, в том числе в сфере разоружения.

«Двусторонние отношения нужно выводить из того состояния, в каком они оказались, — подчеркнул Ушаков. — Отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США». Российской стороне пока хватает терпения, «но оно не бесконечно», оговорился помощник президента.

Кроме того, для Москвы очень важен вопрос изъятой в США дипсобственности, ведь принцип взаимности никто не отменял, напомнил Ушаков. В конце декабря прошлого года Вашингтон решил выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорке. На следующий день президент России пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле — то есть проявил гибкость, подчеркнул Ушаков.

Но пора бы освободить, наконец, российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогодние акции предыдущей администрации. «Я даже думаю, что и американцам уже, наверное, надоело блистать как нарушителям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — предположил Ушаков. Словом, «вопросов много, все зависит от количества времени», заключил помощник Путина.

По данным телеканала CNN, хозяин Белого дома намерен поднять тему вооруженного конфликта в Сирии и поддержки, которую Москва оказывает президенту страны Башару Асаду. Помимо этого, планируется обсудить «действия России на Украине».

«Двадцатка» без политики

Стоит отметить, что программа российского лидера, где превалируют сирийский и украинский вопросы, отличается от повестки саммита в целом. Первая официальная сессия будет посвящена глобальной экономике и финансам. В числе приоритетов германского председательства — вопросы борьбы с протекционизмом в мировой торговле. Темами второй сессии станут вопросы устойчивого развития, климата, энергетики. Будет обсуждаться развитие «зеленой» экономики и снижение углеродной нагрузки на экономику как мера по выполнению Парижского соглашения.

Еще две сессии запланированы на второй день саммита — 8 июля. Одна из них будет посвящена вопросам Африки, здравоохранения и миграции. Другая — вопросам цифровой экономики (возможно, Путин, как и на Питерском экономическом форуме, захочет сказать свое слово на эту тему), а также занятости и усилению роли женщин в экономике. Последняя тема предлагается канцлером Меркель как один из приоритетов председательства в этом году. В частности, будет запущена инициатива создания фонда по развитию женского предпринимательства в рамках Всемирного банка.

А пока Меркель ищет точки соприкосновения хотя бы в меню торжественного ужина. Как рассказали в Кремле, в ходе телефонного разговора в минувшую пятницу канцлер обсудила с российским президентом гастрономические пристрастия. «Обсуждались некоторые вопросы из меню, причем достаточно интересные», — заинтриговал помощник президента Ушаков, но не стал уточнять, о чем шла речь, призвав дождаться самого события.

Можно не сомневаться, что, в отличие от меню, при формировании итогового коммюнике саммита Германия столкнется с большими трудностями: разногласия с Вашингтоном не ограничиваются только вопросами климата.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ушаков понадеялся на разрешение ситуации вокруг ареста дипсобственности РФ в США
CNN назвал возможную повестку на переговорах Трампа и Путина
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
Россия00:14 2 июля

Настоять на часах

Какие подарки россияне просили у президента
21:09 3 июля

Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток

20:59 3 июля

Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье  

22:51 3 июля

Газета рассказала о транспортировке Тулеева в Москву

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
20:12 3 июля

Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 3 июля  

11:39 3 июля

Матвиенко пожаловалась на нехватку женщин во власти

20:46 3 июля

Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным

Россия00:0518 июня

«Нас жгут и травят? Переживем»

Кто угрожает переселенцам-староверам из Боливии. Второй репортаж «Ленты.ру» с Дальнего Востока
19:10 3 июля

Путин и Меркель в пятничной беседе обсудили меню торжественного ужина на G20

20:00 3 июля

Раскрыты подробности гибели людей на озере в Челябинской области

10:36 3 июля

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Россия
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Родила — убила
Почему матери лишают жизни новорожденных детей
Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток
Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье
Виталий МуткоКакая боль
Российские политики переживают за сборную и не только
Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 3 июля
Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным
Все материалы
Мир
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа
Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину
Дамаск пригрозил США ответным ударом в случае агрессии
Береговая охрана Греции объяснила инцидент с обстрелом турецкого судна
Все материалы
Бывший СССР
Операция «Ликвидация»
Кто объявил охоту на украинских силовиков
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Бывший министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России
Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов
В Узбекистане замминистра образования назначили 22-летнего специалиста
На Украине предложили изменить статус Крыма на автономию
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года
Украина удвоила импорт газа из ЕС
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Юрий Крупнов: Конец эпохи баронов-разбойников
Что стоит за требованиями ПАО НК «Роснефть» к АФК «Система»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Ткачев понадеялся улучшить демографическую ситуацию с помощью вина
Песков прокомментировал процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Противоракета SM-3 Block IIAПРО перспективы
Чего ждать от системы противоракетной обороны США
Саратовец из-за отсутствия денег выбросил тело матери на помойку
Украинского вора в законе Неделю задержали во Франции
Суд признал полицейского виновным в халатности по делу «тульского детоубийцы»
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Своими руками
Неожиданно прекрасные и откровенные снимки с iPhone
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
uTorrent начал продавать игры
Раскрыт естественный механизм защиты от старения и рака
Доказано влияние бактерий на эмоции человека
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Андрей Руденко и Александр ПоветкинНадавал по шее
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко
«Серьезно, Германия? Это уже не смешно»
Триумф немцев, подвиги Браво и видеоповторы — главные итоги Кубка конфедераций
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Радулов подписал контракт с «Далласом» на 31 миллион долларов
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
От слов к телу
Памеле Андерсон 50 лет
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»
Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это днище»
Рекламные ролики, взбесившие геев, чернокожих и феминисток
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Главные по закладочкам
Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти
Все материалы
Ценности
«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»
Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Умерла соосновательница бренда Maison Martin Margiela
Zara расшила пиццу бисером
Мотоцикл Ducati посвятили гоночной трассе
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Опасайтесь скидок»
Как отличить хорошее турагентство от недобросовестного
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена
Назван лучший в мире аквапарк
Британские туристы подали сотни ложных заявлений об отравлении
Все материалы
Из жизни
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бабушка с железными блинами
60 отжиманий в день, или Как быть бодибилдером в 74 года
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне
Эмили Ратаковски пожаловалась на проблемы из-за большой груди
Американский студент поймал акулу голыми руками
Йоркширский терьер поплавал на спине лабрадора
Все материалы
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Эволюция масл-каров
Как изменились самые мускулистые автомобили за 50 лет
Самые дурацкие аварии
Когда хочется порисоваться, но ты не Кен Блок
Американец украл у «Фиата» пластиковых контейнеров на 2 миллиона долларов
Dartz сделал 1600-сильный внедорожник с бриллиантовым рулем
Subaru показала новую «Импрезу» для Европы
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы