Ушаков понадеялся на разрешение ситуации вокруг ареста дипсобственности РФ в США

В Кремле рассчитывают, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» разрешат ситуацию вокруг ареста российской дипломатической собственности в США. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в понедельник, 3 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если брать практические вопросы, они тоже важны в двустороннем контексте, как мне представляется, пора, наконец, освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на "предновогодние акции" предыдущей администрации [США], в частности, по отъему у нас дипломатической собственности», — сказал Ушаков на брифинге в Москве.

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Он подчеркнул, что вопрос является чрезвычайно важным, так как в данном случае нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, и Россия не может не отреагировать на этот недружественный шаг. В то же время, по его словам, Кремль предпочитает воздержаться от зеркальных мер. «Поэтому я так и сказал: ради бога, освободите нас от необходимости отвечать какими-то конкретными мерами», — отметил помощник главы государства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности, изъятой в конце прошлого года. «Что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе, — это тоже говорилось на разных уровнях», — подчеркнул он.

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28 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о подготовке ответа на действия США. Дипломат пояснила, что он «будет иметь очень солидную базу проработки».

В конце декабря прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.