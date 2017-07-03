В Кремле предупредили США о подходящем к концу терпении

Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности, которая была изъята в конце прошлого года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

«О принципе взаимности мы говорили. Что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе — это тоже говорилось на разных уровнях», — сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем за нюансами он посоветовал обратиться в российский МИД.

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12 мая помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что российская сторона примет ответные меры, если Соединенные Штаты не вернут российскую дипсобственность. Позже в этом же месяце об этом заявил советник-посланник посольства России в Вашингтоне Денис Гончар.

29 декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, им закрыакрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.